КПРФ поддержала досрочные выборы в Думу

«Зюганов сказал, что в партии к выборам готовы», - сказал депутат.

Ранее стало известно, что поправка в Конституцию о проведении досрочных выборов в Государственную думу поступила на обсуждение в нижнюю палату парламента.

Сегодня депутат Госдумы Александр Карелин предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Основной закон. О такой возможности ранее высказался и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

