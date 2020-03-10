КПРФ поддержала досрочные выборы в Думу
Фракция КПРФ поддержит инициативу о проведении досрочных выборов в Госдуму после принятия поправок в Конститцию. Об этом заявил депутат Александр Ющенко со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
«Зюганов сказал, что в партии к выборам готовы», - сказал депутат.
Ранее стало известно, что поправка в Конституцию о проведении досрочных выборов в Государственную думу поступила на обсуждение в нижнюю палату парламента.
Сегодня депутат Госдумы Александр Карелин предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Основной закон. О такой возможности ранее высказался и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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