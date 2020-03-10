Госдума отклонила поправки о запрете министрам и губернаторам иметь дома за рубежом
Госдума отклонила поправки в Конституцию, запрещающие президенту, премьер-министру, федеральным министрам и руководителям субъектов РФ иметь имущество за рубежом. Автором инициативы выступил депутат Константин Слыщенко, сообщает РЕН ТВ.
Такие же ограничения предлагалось установить для сенаторов, депутатов и судей. Согласно одобренным поправкам, чиновникам запрещается иметь иностранное или двойное гражданство.
В нижнюю палату сегодня днем намерен приехать президент России Владимир Путин. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила в связи с внесением поправок в Конституцию «обнулить» президентские сроки, что позволит ему принять участие в кампании 2024 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News