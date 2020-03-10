Госдума отклонила поправки о запрете министрам и губернаторам иметь дома за рубежом

В нижнюю палату сегодня днем намерен приехать президент России Владимир Путин. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила в связи с внесением поправок в Конституцию «обнулить» президентские сроки, что позволит ему принять участие в кампании 2024 года.



