Карелин внесет в Думу поправку о досрочных выборах в парламент
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин заявил о намерении внести ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию поправку о проведении досрочных парламентских выборов.
«Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности», - сказал Карелин в ходе пленарного заседания. Депутат добавил, что предлагаемые президентом РФ Владимиром Путиным изменения предполагают увеличение роли парламента и партий.
Ранее о возможности проведения досрочных выборов в Думу после принятия поправок в Конституцию заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Также он предложил, чтобы в дальнейшем главу государства выбирал Госсовет.
О намерении поддержать законопроект о поправках в основной закон во втором чтении высказались все думские фракции, кроме КПРФ.
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