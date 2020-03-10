Карелин внесет в Думу поправку о досрочных выборах в парламент

«Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности», - сказал Карелин в ходе пленарного заседания. Депутат добавил, что предлагаемые президентом РФ Владимиром Путиным изменения предполагают увеличение роли парламента и партий.

Ранее о возможности проведения досрочных выборов в Думу после принятия поправок в Конституцию заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Также он предложил, чтобы в дальнейшем главу государства выбирал Госсовет.

О намерении поддержать законопроект о поправках в основной закон во втором чтении высказались все думские фракции, кроме КПРФ.

