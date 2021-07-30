КПРФ обратилась в Верховный суд из-за снятия Грудинина с выборов

КПРФ подала жалобу в Верховный суд по поводу снятия в выборов в Госдуму директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Информация об этом появилась на официальном сайте партии.

Члены партии просят отменить пункт 1 постановления Центральной избирательной комиссии от 24 июля, признав его незаконным.

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Отмечается, что, по мнению партии, это нарушает не только право избирательного объединения на равноправие при участии в выборах, но и право Грудинина быть избранным. Ъ

В исковом заявлении указано, что владение Грудининым акциями иностранной компании не было доказано.

Ранее сообщалось, что КПРФ намерена в ближайшие выходные провести трёхдневный общероссийский пикет в защиту членов партии и сторонников, чьи права нарушаются, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ВыборыВерховный Суд РФКПРФ
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