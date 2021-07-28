Зюганов объявил об общероссийском пикете
КПРФ намерена в ближайшие выходные провести трёхдневный общероссийский пикет в защиту членов партии и сторонников, чьи права нарушаются, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
В числе тех, с кем, по его мнению, пытаются «расправиться» власти, политик назвал директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, которого ЦИК снял с выборов в Госдуму, а также экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и саратовского коммуниста Николая Бондаренко, передаёт ТАСС.
Грудинин на днях объявил о намерении вступить в КПРФ. Сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский попытался отговорить его от этой идеи, публично заявив, что партию коммунистов в России запретят.
Ранее КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» отказались подписать соглашение «За безопасные выборы» о соблюдении санитарных норм во время избирательной компании. В «Единой России» обвинили эти партии в безответственности.
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