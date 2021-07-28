Зюганов объявил об общероссийском пикете

Грудинин на днях объявил о намерении вступить в КПРФ. Сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский попытался отговорить его от этой идеи, публично заявив, что партию коммунистов в России запретят.

Ранее КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» отказались подписать соглашение «За безопасные выборы» о соблюдении санитарных норм во время избирательной компании. В «Единой России» обвинили эти партии в безответственности.

