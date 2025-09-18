СМИ: ЕС может включить отказ от российского СПГ в новый пакет санкций

Еврокомиссия рассматривает возможность включить в очередной санкционный пакет против России пункт о полном прекращении импорта сжиженного природного газа (СПГ) к концу 2027 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Брюссель сосредоточился на поставках СПГ, поскольку ряд стран ЕС выступают против введения пошлин в отношении Индии и Китая.