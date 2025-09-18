СМИ: ЕС может включить отказ от российского СПГ в новый пакет санкций
Еврокомиссия рассматривает возможность включить в очередной санкционный пакет против России пункт о полном прекращении импорта сжиженного природного газа (СПГ) к концу 2027 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Брюссель сосредоточился на поставках СПГ, поскольку ряд стран ЕС выступают против введения пошлин в отношении Индии и Китая.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом укрепление совместных усилий по усилению давления на Москву. При этом, как отмечает Bloomberg, американский лидер вновь подчеркнул, что предпочитает использовать тарифы, а не санкции.
Собеседники агентства уточнили, что помимо санкционного пакета Еврокомиссия рассматривает и поправки в энергетический план REPowerEU, которые предполагают ускоренное сворачивание импорта российского СПГ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС может включить отказ от российского СПГ в новый пакет санкций
- В США трагически погиб актер из сериалов «Зачарованные» и «Главный госпиталь»
- Суд вернул государству имущество издательства «Музыка»
- Преподаватель указала на вред сокращения часов английского языка в школах
- «Главное - не переборщить»: Путин одобрил идею налога на роскошь
- В Госдуме объяснили сокращение часов английского языка в школах
- Путин: Бесконтрольное «печатание денег» разгонит инфляцию
- В фитнес-индустрии усомнились в эффективности маркировки спортивного питания
- Путин поддержал продажу «красивых номеров» для авто через «Госуслуги»
- Трамп: К прекращению конфликта на Украине может привести снижение цен на нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru