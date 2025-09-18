СМИ: ЕС может включить отказ от российского СПГ в новый пакет санкций

Еврокомиссия рассматривает возможность включить в очередной санкционный пакет против России пункт о полном прекращении импорта сжиженного природного газа (СПГ) к концу 2027 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Брюссель сосредоточился на поставках СПГ, поскольку ряд стран ЕС выступают против введения пошлин в отношении Индии и Китая.

Песков: Россия не подвержена влиянию европейских санкций

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом укрепление совместных усилий по усилению давления на Москву. При этом, как отмечает Bloomberg, американский лидер вновь подчеркнул, что предпочитает использовать тарифы, а не санкции.

Собеседники агентства уточнили, что помимо санкционного пакета Еврокомиссия рассматривает и поправки в энергетический план REPowerEU, которые предполагают ускоренное сворачивание импорта российского СПГ, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
