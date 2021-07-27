«Пиарщики» vs. «безответственные». «ЕР» и КПРФ поругались из-за коронавируса
Единороссы упрекают коммунистов в безответственном отношении к здоровью избирателей, те - называют новый договор уловкой Кремля.
Ряд партий, включая «Единую Россию» и ЛДПР, подписали соглашение «За безопасные выборы», в соответствии с которым берут на себя обязательства соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы перед выборами. Однако КПРФ и «Справедливая Россия» отказались поставить свои подписи.
Депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» упрекнул партии, подписавшие это соглашение, в цинизме.
«Какие могут быть «безопасные выборы», когда они кощунственно проводят массовые мероприятия: на стадионе «Локомотив», на берегах Невы – «Алые паруса», во время дня ВМФ. Там десятки тысяч людей! Все смеются, все без масок – это можно. Когда в вагонах метро в Москве каждый день проезжают шесть миллионов граждан Российской Федерации, а, кандидатам запрещают проводить встречи с избирателями во дворах. Какой же надо иметь цинизм партиям, подписавшим это!» - недоумевает Рашкин.
Он заявил, что такое соглашение – пиар-ход, чтобы дискредитировать партии, которые его не подписали.
«Они сегодня пиарятся на том, что якобы кто-то не заботится о здоровье своих граждан. Мы-то как раз и заботимся. Мы бьем в колокол, что было нельзя сокращать больницы и поликлиники. Их половину сократили в сельских районах, а в Москве – треть. Сотни тысяч врачей выгнали. Инфекционные больницы позакрывали! Позакрывали инфекционные отделения во многих больницах. Врачей-инфекционистов уволили. Вот о чем надо говорить, чтобы были «безопасные выборы», - считает первый секретарь московского горкома КПРФ.
По его мнению, это соглашение - предвыборная уловка со стороны Кремля.
«Главные зачинатели этого «Единая Россия» и их партии сателлиты, которых наштамповали в Кремле, и они якобы подписывают свои бумажки. Не в этом суть, а в том, что «Единая Россия» опять желает захватить большинство в Государственной Думе, имея авторитет населения в Москве, например, 12-18%. За счет этих уловок они и стараются это сделать. Как и за счет воровского выборного закона, который приняла «Единая Россия», по которому голоса этих не прошедших пятипроцентный барьер партий уходят «Единой России». Такое уже было! Вот о чем надо говорить. Надо бить в колокол. Если не будет изменений социально-экономического курса, если не будет изменений кадрового состава Думы через бюллетень, то это будет делаться через улицу. Но это будет больно для всех. Абсолютно для всех. Мало всем не покажется», - заявил коммунист.
Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак обвинил партии, не подписавшие соглашение «За безопасные выборы» в безответственном отношении к жизни и здоровью избирателей.
«Действительно, парламентские партии не все поддержали наше предложение - КПРФ и «Справедливая Россия» не сочли возможным поставить свои подписи под этим документом. Это говорит о безответственном отношении к жизни и здоровью (избирателей – прим. НСН). Каждый день мы теряем 700 человек. Это боевые потери. И так безответственно поступать»,- сказал Турчак.
Как сообщила ЦИК, соглашение уже подписали партии «Единая Россия», ЛДПР, «Родина», «Зелёные», «Новые люди» и «Гражданская Платформа».
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