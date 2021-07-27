«Пиарщики» vs. «безответственные». «ЕР» и КПРФ поругались из-за коронавируса

Депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» упрекнул партии, подписавшие это соглашение, в цинизме.

«Какие могут быть «безопасные выборы», когда они кощунственно проводят массовые мероприятия: на стадионе «Локомотив», на берегах Невы – «Алые паруса», во время дня ВМФ. Там десятки тысяч людей! Все смеются, все без масок – это можно. Когда в вагонах метро в Москве каждый день проезжают шесть миллионов граждан Российской Федерации, а, кандидатам запрещают проводить встречи с избирателями во дворах. Какой же надо иметь цинизм партиям, подписавшим это!» - недоумевает Рашкин.

Он заявил, что такое соглашение – пиар-ход, чтобы дискредитировать партии, которые его не подписали.

«Они сегодня пиарятся на том, что якобы кто-то не заботится о здоровье своих граждан. Мы-то как раз и заботимся. Мы бьем в колокол, что было нельзя сокращать больницы и поликлиники. Их половину сократили в сельских районах, а в Москве – треть. Сотни тысяч врачей выгнали. Инфекционные больницы позакрывали! Позакрывали инфекционные отделения во многих больницах. Врачей-инфекционистов уволили. Вот о чем надо говорить, чтобы были «безопасные выборы», - считает первый секретарь московского горкома КПРФ.

По его мнению, это соглашение - предвыборная уловка со стороны Кремля.

«Главные зачинатели этого «Единая Россия» и их партии сателлиты, которых наштамповали в Кремле, и они якобы подписывают свои бумажки. Не в этом суть, а в том, что «Единая Россия» опять желает захватить большинство в Государственной Думе, имея авторитет населения в Москве, например, 12-18%. За счет этих уловок они и стараются это сделать. Как и за счет воровского выборного закона, который приняла «Единая Россия», по которому голоса этих не прошедших пятипроцентный барьер партий уходят «Единой России». Такое уже было! Вот о чем надо говорить. Надо бить в колокол. Если не будет изменений социально-экономического курса, если не будет изменений кадрового состава Думы через бюллетень, то это будет делаться через улицу. Но это будет больно для всех. Абсолютно для всех. Мало всем не покажется», - заявил коммунист.