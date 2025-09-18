Путин обсудил с лидерами думских фракций ситуацию на фронте
Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево встречу с руководителями парламентских фракций, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам спикера нижней палаты, в закрытой части беседы глава государства подробно остановился на положении дел в зоне спецоперации. Володин охарактеризовал разговор как доверительный и откровенный.
С начала спецоперации на Украине Путин регулярно проводит встречи с руководством парламента и Совета Федерации.
На таких совещаниях обсуждаются как военные действия, так и социально-экономические вопросы, связанные с обеспечением армии и поддержкой регионов, передает «Радиоточка НСН».
