Путин обсудил с лидерами думских фракций ситуацию на фронте

Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево встречу с руководителями парламентских фракций, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера нижней палаты, в закрытой части беседы глава государства подробно остановился на положении дел в зоне спецоперации. Володин охарактеризовал разговор как доверительный и откровенный.

«Это наша смена»: Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты

С начала спецоперации на Украине Путин регулярно проводит встречи с руководством парламента и Совета Федерации.

На таких совещаниях обсуждаются как военные действия, так и социально-экономические вопросы, связанные с обеспечением армии и поддержкой регионов, передает «Радиоточка НСН».

