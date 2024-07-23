Востоковед Сатановский: Россия не поддержит Иран в войне против Израиля

«Почему надо полагать, что Израиль, у которого давняя война с Ираном вот-вот перейдет в фазу прямого и очень серьезного столкновения, отнесется к этому хорошо? К этому плохо отнесутся приблизительно полтора миллиона выходцев из СССР, которых у нас принято называть соотечественниками. К этому плохо отнесутся приблизительно 350 тысяч этнических русских, татар и так далее. К этому плохо отнесутся ветераны войны, которых в Израиле тоже очень много. И что? Когда это кого-то интересовало в каком-либо государстве, если руководство этого государства принимало соответствующие решения, исходя из тех императивов, которые этому руководству были близки? Жизнь — отдельно, начальство — отдельно. Последствия будут разные, но о них никто не знает в момент принятия решения», — сказал Сатановский.

Вместе с тем собеседник НСН отметил, что вряд ли Россия будет участвовать в ирано-израильском конфликте.

«Иран сейчас очень успешно физически уничтожает Израиль вместе с его населением малой кровью, на чужой земле, чужими руками. Арабы как расходный материал — стандарты турецкой и персидской политики. Если произойдет обмен ядерными ударами, благо, Израиль — серьезная ядерная держава, а Иран вот-вот будет таковой, сомневаюсь, что мы вмешаемся в чужую ядерную войну. Я очень надеюсь, что мы вообще в чужие войны особо лезть не будем, потому что СССР в свое время вмешался в войны Израиля и арабов на стороне арабов. Ничем хорошим для нашего присутствия на Ближнем Востоке это не кончилось. Учитывая украинский конфликт, нам сейчас тем более не до чужих войн», — подытожил он.

Ранее Евросоюз продлил санкции в отношении Ирана за «поддержку России» и за якобы осуществляемую Тегераном «дестабилизацию» на Ближнем Востоке.

