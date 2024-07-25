В ХАМАС заявили, что Нетаньяху не хочет заключать соглашения о прекращении огня
Речь израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США говорит о нежелании достигнуть соглашения о прекращении огня, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри.
Он назвал речь главы правительства Израиля полной лжи. «Он не сможет скрывать свои преступления и геноцид, который его армия совершает против народа Газы», – указал Зухри.
Представитель движения назвал «предателем крови» всех, кто выступает за союз с Израилем.
Ранее Нетаньяху отверг обвинения Израиля судом ООН в аннексии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru