В ХАМАС заявили, что Нетаньяху не хочет заключать соглашения о прекращении огня

Он назвал речь главы правительства Израиля полной лжи. «Он не сможет скрывать свои преступления и геноцид, который его армия совершает против народа Газы», – указал Зухри.

Представитель движения назвал «предателем крови» всех, кто выступает за союз с Израилем.

Ранее Нетаньяху отверг обвинения Израиля судом ООН в аннексии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

