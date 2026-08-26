Российские войска перешли к решительным действиям в Запорожье

Вооруженные силы России перешли к решительным действиям в Запорожской области и развивают наступление в направлении регионального центра. Об этом «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, две недели назад украинское командование предприняло попытку контрнаступления, перебросив в регион резервы, подготовленные еще при экс-главнокомандующем ВСУ Александре Сырском. Однако эта операция закончилась провалом — две бригады противника были разбиты, а оставшиеся подразделения отступили на прежние позиции.

Медведев рассчитывает на победу в СВО «в видимой перспективе»

Полковник отметил, что российская армия использует достигнутый успех и наносит комбинированные удары ракетными комплексами, артиллерией и беспилотными системами. Сейчас идет охват Орехова с целью дальнейшего продвижения к Запорожью, которое является административным центром региона.

«Я думаю, что наши действия там приобретают достаточно решительный характер», — подчеркнул Матвийчук.

Продвижение идет и на других фронтах спецоперации: ВС России освободили Писаревку и Неженку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Река Александр
ТЕГИ:ЗапорожьеРоссийская АрмияСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры