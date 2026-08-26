Российские войска перешли к решительным действиям в Запорожье
Вооруженные силы России перешли к решительным действиям в Запорожской области и развивают наступление в направлении регионального центра. Об этом «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, две недели назад украинское командование предприняло попытку контрнаступления, перебросив в регион резервы, подготовленные еще при экс-главнокомандующем ВСУ Александре Сырском. Однако эта операция закончилась провалом — две бригады противника были разбиты, а оставшиеся подразделения отступили на прежние позиции.
Полковник отметил, что российская армия использует достигнутый успех и наносит комбинированные удары ракетными комплексами, артиллерией и беспилотными системами. Сейчас идет охват Орехова с целью дальнейшего продвижения к Запорожью, которое является административным центром региона.
«Я думаю, что наши действия там приобретают достаточно решительный характер», — подчеркнул Матвийчук.
Продвижение идет и на других фронтах спецоперации: ВС России освободили Писаревку и Неженку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Телефон — искушение»: Психолог объяснила, почему запрет на гаджеты на уроках оправдан
- В Подольске девочка получила удар током от холодильника в магазине
- Маркетплейсы против офлайн‑сетей: Где выгоднее и безопаснее покупать смартфоны
- Названа дата выхода игры «Ведьмак-4»
- В Подмосковье убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана
- Россиянам объяснили, когда ждать снижения цен на кофе
- Минцифры назвало сроки запуска сетей 5G в России
- Тренд на частные дома: Спрос на участки под ИЖС вырос на 40%
- Педагог рассказал, что нельзя делать родителям перед 1 сентября
- Минобороны сообщило об уничтожении 51 дрона ВСУ за день