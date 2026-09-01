ВС России освободили Червоную Криницу и Новопавловку
1 сентября 202612:22
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.
Так, силы группировки войск «Восток» взяли под контроль село Червоная Криница.
Кроме того, армия России освободила Новопавловку, пишет RT. Контроль над территорией установили подразделения группировки «Днепр».
Ранее российские военные освободили Великий Прикол и Садки в Сумской области.
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