«Космическая сумма»: Юрист предрек успех иску Крыма из-за блокады к Украине

«Перспектива данного иска имеет 100% вероятность принятия положительного решения судом и его исполнения. Правда сумма возмещения ущерба пока не понятна. Поскольку Крым является субъектом РФ, то исполнение этого решения будет сразу и автоматически действительно на всей территории России. Поэтому аресты могут быть наложены на все активы и на любую собственность Украины в нашей стране. Конечно, попытаются предъявить претензии еще и на активы вне Российской Федерации», - отметил он.

Юрист добавил, что в случае обращения в ЕСПЧ, Крым в рамках возмещения ущерба может получить большую сумму от Украины.

«Маловероятно, что дело дойдет до международных инстанций, потому что не существует эффективного юридического механизма по урегулированию споров между государствами. Например, между юридическими лицами такие иски возможны, но между государствами это достаточно проблематично, поэтому и возникают военные конфликты, так как полагаются только на силу. Хотя, возможно, решат обратиться в Европейский суд по правам человека при признании всех граждан РФ, проживающих в Крыму, потерпевшими и с начислением каждому, например, по $10 тысяч. Допустим, если там минимум миллион человек, то получается космическая сумма – около $10 миллиардов ущерба. Теоретически такое возможно, на практике – посмотрим», - заключил Ванин.