«Космическая сумма»: Юрист предрек успех иску Крыма из-за блокады к Украине
Юрист Валерий Ванин считает, что в случае победы в суде Крым сможет претендовать на украинские активы на территории России.
Юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что если Крым из-за водной блокады обратится в ЕСПЧ, то жители республики получат от Украины десятки тысяч долларов.
Ранее стало известно, что в Крыму завершается подготовка первого иска к Украине по водной блокаде. Его подача в республиканский арбитражный суд запланирована на конец февраля. Ванин считает это дело успешным.
«Перспектива данного иска имеет 100% вероятность принятия положительного решения судом и его исполнения. Правда сумма возмещения ущерба пока не понятна. Поскольку Крым является субъектом РФ, то исполнение этого решения будет сразу и автоматически действительно на всей территории России. Поэтому аресты могут быть наложены на все активы и на любую собственность Украины в нашей стране. Конечно, попытаются предъявить претензии еще и на активы вне Российской Федерации», - отметил он.
Юрист добавил, что в случае обращения в ЕСПЧ, Крым в рамках возмещения ущерба может получить большую сумму от Украины.
«Маловероятно, что дело дойдет до международных инстанций, потому что не существует эффективного юридического механизма по урегулированию споров между государствами. Например, между юридическими лицами такие иски возможны, но между государствами это достаточно проблематично, поэтому и возникают военные конфликты, так как полагаются только на силу. Хотя, возможно, решат обратиться в Европейский суд по правам человека при признании всех граждан РФ, проживающих в Крыму, потерпевшими и с начислением каждому, например, по $10 тысяч. Допустим, если там минимум миллион человек, то получается космическая сумма – около $10 миллиардов ущерба. Теоретически такое возможно, на практике – посмотрим», - заключил Ванин.
Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если после иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой России против Украины международные инстанции примут решение в пользу Киева, то у Москвы будут развязаны руки.
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