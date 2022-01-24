«Детский сад»: В Германии осудили Украину за «крикливые нападения» на Берлин

«Слава богу, в Германии еще трезвые головы. Никто здесь не хочет прямого столкновения с Россией, и очень многие политики начинают чувствовать себя очень дискомфортно в Киеве и киевской аргументации, которая начинает раздражать немцев. Потому что немцы делают многое и в экономическом плане, и в плане кредитов, которые они дают Украине, и в плане попыток помочь украинскому обществу создать демократические институты. Германия предлагает Украине «зеленую сделку» в модернизации экономики страны. И все, что ФРГ сделала для нее, вычеркивается безумными агрессивными крикливыми высказываниями в адрес отдельных немецких политиков», - отметил он.

По его мнению, сейчас «Украина показывает свое лицо».

«Украинские политики ищут на кого обидеться. Даже не понятно, чего они хотят. Чтобы Запад дал им оружие для войны с Россией? Или они просто хотят теперь бить по немцам, потому что считают, что их недостаточно глядят по головке? Это детский сад. Высказывание господина Кличко против Шрёдера – вообще омерзительно. Критиковать бывшего канцлера и говорить, что он не должен работать с Россией – это что? Где демократия? Посол Украины в Германии ведет себя хуже американского посла – как губернатор. Выступает против немецкого президента, а тот "обделался" как мальчик за то, что он "недостаточно" обращает внимания на Украину», - рассказал политолог.

При этом он считает, что Украина не сможет вступить в НАТО.