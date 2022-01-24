«Детский сад»: В Германии осудили Украину за «крикливые нападения» на Берлин
По словам политолога Александра Рара, украинский посол в Германии непозволительно себя ведет, досталось и немецкому канцлеру за неуместную реакцию на подобные претензии.
Украина показывает свое истинное лицо и неблагодарность по отношению к Германии, несмотря на то, что она сделала для нее. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил немецкий политолог Александр Рар.
Ранее газета Bild сообщила, что мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в предательстве из-за позиции правительства ФРГ по «Северному потоку-2» и отказа от поставок оружия Украине. Рар рассказал, что издание «ведет свою личную войну с Россией и наполовину принадлежит американцам». По его словам, газета «постоянно дает рупор украинским политикам и провоцирует их для того, чтобы они нападали на немецкое правительство».
«Слава богу, в Германии еще трезвые головы. Никто здесь не хочет прямого столкновения с Россией, и очень многие политики начинают чувствовать себя очень дискомфортно в Киеве и киевской аргументации, которая начинает раздражать немцев. Потому что немцы делают многое и в экономическом плане, и в плане кредитов, которые они дают Украине, и в плане попыток помочь украинскому обществу создать демократические институты. Германия предлагает Украине «зеленую сделку» в модернизации экономики страны. И все, что ФРГ сделала для нее, вычеркивается безумными агрессивными крикливыми высказываниями в адрес отдельных немецких политиков», - отметил он.
По его мнению, сейчас «Украина показывает свое лицо».
«Украинские политики ищут на кого обидеться. Даже не понятно, чего они хотят. Чтобы Запад дал им оружие для войны с Россией? Или они просто хотят теперь бить по немцам, потому что считают, что их недостаточно глядят по головке? Это детский сад. Высказывание господина Кличко против Шрёдера – вообще омерзительно. Критиковать бывшего канцлера и говорить, что он не должен работать с Россией – это что? Где демократия? Посол Украины в Германии ведет себя хуже американского посла – как губернатор. Выступает против немецкого президента, а тот "обделался" как мальчик за то, что он "недостаточно" обращает внимания на Украину», - рассказал политолог.
При этом он считает, что Украина не сможет вступить в НАТО.
«Германия отвечает за свою политику, и канцлер Шольц подтвердил, что вопрос о расширении НАТО – не стоит. Германия, о чем иногда забывают в России, еще в 2008 году наложила вето на расширение НАТО на постсоветское пространство. Оно все еще действует на зло англичанам и американцам. Но пока в НАТО есть хотя бы одна страна, которая накладывает вето на расширение, его не будет. Украина не может вступить в НАТО, а Киев в бешенстве, потому что думал, что появился исторический шанс присоединиться к альянсу под шумок конфликтов с Россией. Украинская элита хочет быть там в роли вассалов американцев и получать деньги и защиту своей власти», - заключил Рар.
Ранее председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «Северный поток – 2» тормозят «Зеленые», а не бюрократия.
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