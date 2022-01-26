Власти Крыма в феврале подадут первый иск к Украине по водной блокаде полуострова
Первый иск к Украине об ущербе от инициированной Киевом водной блокады Крыма будет подан в Арбитражный суд республики до конца февраля. Об этом заявил первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.
Как отметил вице-спикер, подготовка заявления для передачи в Арбитражный суд завершается.
«Я думаю, что первые иски будут поданы в конце февраля», — сказал Фикс в беседе с ТАСС.
При этом вице-спикер Госсовета Крыма уточнил, что пока будут поданы только иски, касающиеся ущерба экономике региона в результате водной блокады. Заявления подадут семь республиканских ведомств, в том числе министерства экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, курортов и туризма, а также госкомитет по водному хозяйству.
Фикс добавил, что сейчас ущерб оценивается в 1,45 трлн рублей, однако не исключена корректировка этой суммы.
В ноябре Фикс заявлял, что первые иски, касающиеся инициированных Киевом водной, энергетической, продовольственной, транспортной и банковской блокад, будут поданы в Арбитражный суд в первом квартале 2022 года, напоминает РЕН ТВ.
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