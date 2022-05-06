«Косметический ремонт»: Оппонент Токаева назвал половинчатой реформу Конституции Казахстана

Поправки в Конституцию Казахстана являются половинчатыми мерами, которые не поддержит абсолютное большинство жителей республики, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-кандидат в президенты этой страны от оппозиции Амиржан Косанов. На внеочередных выборах главы государства в 2019 году он занял второе место с результатом в 16,2% (рекорд для оппозиции).

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 5 июня пройдет референдум по поправкам в Конституцию, которые призваны закрепить переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом.