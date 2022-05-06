«Косметический ремонт»: Оппонент Токаева назвал половинчатой реформу Конституции Казахстана

В Казахстане президент до сих пор единолично назначает акимов и судей всех уровней, а избиркомы - под контролем правящей партии, сказал в эфире НСН Амиржан Косанов.

Поправки в Конституцию Казахстана являются половинчатыми мерами, которые не поддержит абсолютное большинство жителей республики, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-кандидат в президенты этой страны от оппозиции Амиржан Косанов. На внеочередных выборах главы государства в 2019 году он занял второе место с результатом в 16,2% (рекорд для оппозиции).

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 5 июня пройдет референдум по поправкам в Конституцию, которые призваны закрепить переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом.

Президент Казахстана предложил провести референдум по внесению изменений в конституцию
«Те меры, которые он предлагает, - половинчатые, и они не могут означать переход от суперпрезидентской формы правления к президентской с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Также смущает то, что референдум будет проводиться слишком поспешно, эти инициативы не были обсуждены в обществе. При этом его результаты будут определять избиркомы, которые сидят и проводили выборы ранее, поэтому сложно говорить, что референдум будет репрезентативен и будет отвечать мнению избирателей. К сожалению, правящая партия до сих пор занимает монопольное положение в этих избиркомах», - сказал Косанов.

По его мнению, жители Казахстана котят не «косметических», а фундаментальных перемен.

«Я не думаю, что поддержит абсолютное большинство, потому что Казахстан пережил январскую трагедию, и сейчас общество желает, чтобы политические реформы были форсированы, но не были косметическим ремонтом, который предлагает Токаев. Опасность референдума в том, что сейчас будут приняты эти половинчатые меры, а чтобы завтра что-то изменить, проводить выборность акимов (глав областей – прим. НСН) и судебной системы, нужен будет еще один референдум. Зачем так торопиться? Предложения Токаева можно принять, как старт политических реформ, но основополагающие изменения для населения, которое 30 лет прожило под единоличным правлением одного человека, должны быть более глубокими, фундаментальными и продуманными», - подчеркнул экс-кандидат в президенты Казахстана.
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При этом Косанов отметил, что «сейчас в стране есть обманчивая эйфория, что фамилию первого президента Назарбаева уберут из Конституции».

Ранее сообщалось, что организаторы празднования Дня Победы в Алма-Ате назвали георгиевскую ленту «провоцирующей символикой» и призвали не использовать ее 9 мая. Кроме того, казахстанцам не рекомендуется демонстрировать в этот день красные флаги и символику с буквами Z и V.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеформаКонституцияКазахстан
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