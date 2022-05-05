В Казахстане георгиевскую ленту назвали «провоцирующей символикой»

Организаторы празднования Дня Победы в Алма-Ате назвали георгиевскую ленту «провоцирующей символикой» и призвали не использовать ее 9 мая. Об этом говорится в сообщении службы коммуникаций города. В нем отмечается, что также в этот день лучше не использовать красные флаги, государственные флаги других республик, а также буквы Z, V.

В День Победы в Алма-Ате состоится акция памяти «Поклонимся героям» вместо ранее проводившегося «Бессмертного полка».

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Организаторы напомнили, что мероприятие имеет некоммерческий и неполитический характер. Всем ее участникам раздадут «Ленту Победы» - шелковую ленту небесно-голубого цвета с казахским национальным орнаментом золотистого цвета и изображением Ордена Отечественной войны. Люди смогут пройтись по городу с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников или детей войны.

Ранее сайт мэра столицы Сергея Собянина сообщил, что шествие участников «Бессмертного полка» 9 мая в Москве стартует в 15:00. Мероприятие пройдет в традиционном формате.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:День ПобедыКазахстан
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