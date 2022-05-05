В Казахстане георгиевскую ленту назвали «провоцирующей символикой»

Организаторы празднования Дня Победы в Алма-Ате назвали георгиевскую ленту «провоцирующей символикой» и призвали не использовать ее 9 мая. Об этом говорится в сообщении службы коммуникаций города. В нем отмечается, что также в этот день лучше не использовать красные флаги, государственные флаги других республик, а также буквы Z, V.

В День Победы в Алма-Ате состоится акция памяти «Поклонимся героям» вместо ранее проводившегося «Бессмертного полка».