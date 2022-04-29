Президент Казахстана предложил провести референдум по внесению изменений в конституцию

«Считаю, что изменение конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления», — цитирует Токаева ТАСС.

По словам главы государства, референдум позволит гражданам принять участие в определении судьбы страны и «укрепит курс на всестороннюю демократизацию и построение нового Казахстана».

В конце февраля референдум по изменениям и дополнениям в конституцию состоялся в Белоруссии, напоминает РИА ФАН. Граждане поддержали внесение поправок в основной закон государства, в числе которых создание Всебелорусского народного собрания и ограничение президентских сроков до двух.

