Президент Казахстана предложил провести референдум по внесению изменений в конституцию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в конституцию республики. Об этом он заявил в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана.

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«Считаю, что изменение конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления», — цитирует Токаева ТАСС.

По словам главы государства, референдум позволит гражданам принять участие в определении судьбы страны и «укрепит курс на всестороннюю демократизацию и построение нового Казахстана».

В конце февраля референдум по изменениям и дополнениям в конституцию состоялся в Белоруссии, напоминает РИА ФАН. Граждане поддержали внесение поправок в основной закон государства, в числе которых создание Всебелорусского народного собрания и ограничение президентских сроков до двух.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонституцияРеферендумКазахстан
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