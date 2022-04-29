Президент Казахстана предложил провести референдум по внесению изменений в конституцию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в конституцию республики. Об этом он заявил в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана.
«Считаю, что изменение конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления», — цитирует Токаева ТАСС.
По словам главы государства, референдум позволит гражданам принять участие в определении судьбы страны и «укрепит курс на всестороннюю демократизацию и построение нового Казахстана».
В конце февраля референдум по изменениям и дополнениям в конституцию состоялся в Белоруссии, напоминает РИА ФАН. Граждане поддержали внесение поправок в основной закон государства, в числе которых создание Всебелорусского народного собрания и ограничение президентских сроков до двух.
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