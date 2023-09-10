Косачев заявил о провале антироссийских инициатив по итогам декларации G20

Итоговая декларация Группы двадцати свидетельствует о том, что инициативы Запада против России провалились. Принятие Африканского союза в G20 вызовет рост влияния мирового большинства, когда навязывать исключительно западные темы станет все более проблематично. Об этом заявил вице-спикер Совета Федераций РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале.

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По словам Косачева, Группа двадцати заявила, что не собирается решать геополитические проблемы, а стремится заниматься экономикой.

«Одним из главных событий саммита стало присоединение Африканского союза, который теперь стал постоянным членом "группы двадцати" в том же статусе, что и Евросоюз. Это значит, что влияние мирового большинства в 20-ке будет и дальше расти, и навязывать ему сугубо западные темы станет ещё более проблематично», – заявил сенатор.

Ранее Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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