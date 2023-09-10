СМИ: итоговая декларация саммита G20 разрушила планы Шольца

Отсутствие в итоговой декларации по итогам саммита G20 в Нью-Дели осуждения Москвы разрушает планы главы немецкого правительства Олафа Шольца об изоляции России, сообщает Zeit.

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Год назад принятие подобного документа интерпретировалось как «пощечина» российским властям. Канцлер Германии говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта. В этот раз текст декларации не содержит осуждения РФ.

Ранее Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Bundeskanzler
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