СМИ: итоговая декларация саммита G20 разрушила планы Шольца
10 сентября 202309:02
Отсутствие в итоговой декларации по итогам саммита G20 в Нью-Дели осуждения Москвы разрушает планы главы немецкого правительства Олафа Шольца об изоляции России, сообщает Zeit.
Год назад принятие подобного документа интерпретировалось как «пощечина» российским властям. Канцлер Германии говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта. В этот раз текст декларации не содержит осуждения РФ.
Ранее Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru