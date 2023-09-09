Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ
9 сентября 202319:19
Представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал пункт декларации G20 об украинском конфликте и заявил, что «двадцатке» нечем гордиться.
Дипломат отметил благодарность Украины ее партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки, однако, по его словам, «Группе двадцати» нечем гордиться».
Николаенко считает, что участие украинской стороны помогло бы участникам лучше разобраться в ситуации.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на саммит Группы двадцати в Индии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru