Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ

Представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал пункт декларации G20 об украинском конфликте и заявил, что «двадцатке» нечем гордиться.

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Дипломат отметил благодарность Украины ее партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки, однако, по его словам, «Группе двадцати» нечем гордиться».

Николаенко считает, что участие украинской стороны помогло бы участникам лучше разобраться в ситуации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на саммит Группы двадцати в Индии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: g20.org
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