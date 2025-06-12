Косачев указал на «хороший знак» в диалоге с Киевом

Обмен телами погибших солдат между Москвой и Киевом дает надежду, что Украина способна выполнять взятые на себя обязательства, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-премьера Совфеда России Константина Косачева.

Появились кадры процесса передачи тел погибших бойцов ВСУ

При этом, по его словам, данный результат недостаточный для того, чтобы считать его продвижением в двусторонних отношениях. Политик отметил, что не склонен преувеличивать значение произошедшего, но и не считает его малозначительным.

Москва передала Киеву тела погибших украинских военных. В украинском координационном штабе по вопросам военнопленных, в свою очередь, подтвердили информацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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