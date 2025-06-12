Появились кадры процесса передачи тел погибших бойцов ВСУ

Рефрижераторы, в которых хранились погибшие, простояли четыре дня на границе. В это время родные и близкие бойцов ВСУ стояли неподалеку, держа в руках портреты пропавших без вести.

Чаще всего среди родственников погибших звучали слова про курское направление – именно там Киев понес наибольшие потери.

Москва передала Киеву тела погибших украинских военных. В украинском координационном штабе по вопросам военнопленных, в свою очередь, подтвердили информацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

