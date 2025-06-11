Россия передала Украине более тысячи тел погибших украинских военных

В украинском координационном штабе по вопросам военнопленных отметили, что были возвращены тела 1 212 погибших военнослужащих ВСУ.

Также на Украине указали, что в числе возвращенных — солдаты и офицеры, погибшие во время боевых действий в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия передаст Украине шесть тысяч замороженных тел украинских офицеров и солдат, сообщает RT.