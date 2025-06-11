Россия передала Украине более тысячи тел погибших украинских военных
Россия передала Украине тела погибших украинских военных. Об этом РБК заявил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
В украинском координационном штабе по вопросам военнопленных отметили, что были возвращены тела 1 212 погибших военнослужащих ВСУ.
Также на Украине указали, что в числе возвращенных — солдаты и офицеры, погибшие во время боевых действий в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия передаст Украине шесть тысяч замороженных тел украинских офицеров и солдат, сообщает RT.
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