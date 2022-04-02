Косачев: Россия не намерена восстанавливать «советскую империю»
Российская Федерация продолжает обустройство мира не в блоковых, а общих интересах. Москва при этом не собирается восстанавливать «советскую империю», заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Об этом сообщает РИА Новости.
«То, что происходит сейчас, никак не связано с приписываемыми России намерениями восстановить «советскую империю», — заявил сенатор.
По словам политика, для России приоритет - национальный интерес, безопасность страны и благополучие граждан.
Кроме того Косачев подчеркнул, что признание ДНР и ЛНР и ратификация соглашений о дружбе обеспечат региону безопасность.
Ранее президент США Джо Байден во время экстренного брифинга в связи с начало российской спецоперации на Украине заявил, что российский лидер Владимир Путин преследует цель по восстановлению СССР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru