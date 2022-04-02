Косачев: Россия не намерена восстанавливать «советскую империю»

«То, что происходит сейчас, никак не связано с приписываемыми России намерениями восстановить «советскую империю», — заявил сенатор.

По словам политика, для России приоритет - национальный интерес, безопасность страны и благополучие граждан.

Кроме того Косачев подчеркнул, что признание ДНР и ЛНР и ратификация соглашений о дружбе обеспечат региону безопасность.

Ранее президент США Джо Байден во время экстренного брифинга в связи с начало российской спецоперации на Украине заявил, что российский лидер Владимир Путин преследует цель по восстановлению СССР.

