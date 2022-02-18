Коммунисты предложили объявить 2022 год годом празднования столетия СССР

В документе, который размещён думской электронной базе данных говорится, что в 2022 году исполняется 100 лет со дня образования «первого в истории человечества социалистического государства» - СССР.

Коммунисты предлагают от имени парламента заявить «о необходимости положительной оценки огромного влияния СССР на ход мировой истории».

Кроме того, депутаты от КПРФ предложили проект заявления «О 30-летии разрушения СССР». По их мнению, Госдуме необходимо поддержать высказывание президента РФ Владимира Путина, назвавшего распад Советского Союза «крупнейшей геополитической катастрофой XX века».

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс считает, что Россия хочет восстановить советскую империю, сообщает RT.

