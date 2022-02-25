Байден раскрыл цель проводимой Путиным политики

Российский президент Владимир Путин преследует цель по восстановлению СССР, сообщил во время экстренного брифинга президент США Джо Байден.

Байден не исключает санкции лично против Путина

Он был посвящен спецоперации, которую Москва начала проводить на Украине. Как считает глава Белого дома, лидер России преследует цель, которая заключается в том, чтобы возродить Советский Союз. Также, по словам Байдена, он готов ввести санкции против Путина.

Президент США заявил, что российско-американские отношения переживают «полный разрыв» на фоне нападения РФ на Украину.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:СССРВладимир ПутинДжо Байден
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