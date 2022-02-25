Байден раскрыл цель проводимой Путиным политики

Он был посвящен спецоперации, которую Москва начала проводить на Украине. Как считает глава Белого дома, лидер России преследует цель, которая заключается в том, чтобы возродить Советский Союз. Также, по словам Байдена, он готов ввести санкции против Путина.

Президент США заявил, что российско-американские отношения переживают «полный разрыв» на фоне нападения РФ на Украину.

