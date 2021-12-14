Косачев: Климатом должны заниматься ученые, а не «политические кабинеты»

Россия приняла непростое, но единственно верное решение в отношении климатической резолюции Совбеза ООН, наложив на нее вето, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее Россия наложила вето на внесенный Ирландией и Нигером проект резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность». Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже заявила, что Россия пошла против интересов мирового сообщества.