Косачев: Климатом должны заниматься ученые, а не «политические кабинеты»
Россия вынуждена препятствовать политизации климатических вопросов на мировой арене, отметил зампредседателя Совфеда Константин Косачев.
Россия приняла непростое, но единственно верное решение в отношении климатической резолюции Совбеза ООН, наложив на нее вето, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее Россия наложила вето на внесенный Ирландией и Нигером проект резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность». Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже заявила, что Россия пошла против интересов мирового сообщества.
«На мой взгляд, ситуация очевидна. Это чистой воды политика. Была предпринята очередная попытка политизировать климатическую повестку дня вслед за тем, как были политизированы другие повестки, правозащитная здесь является наиболее очевидным примером. Пытаются увязать климат и права человека, климат и энергетическую безопасность, климат и безопасность военную. Всё это явления одного порядка, последовательное создание инструментария для того, чтобы насаждать окружающему миру свою волю и вмешиваться в дела тех государств, которые с этим не согласны. Я считаю позицию России справедливой и адекватной ситуации. Нелегко быть в положении страны, которая накладывает право «вето», но это тот случай, когда данная ситуация требовала единственного решения, и оно было принято», - пояснил политик.
По словам вице-спикера Совфеда, Россия неслучайно указывает на необходимость научного подхода к изменениям климата.
«Еще я бы обратил внимание на совершенно справедливое замечание моего коллеги Небензи о том, что эта тема требует экспертного подхода, а не политического. Этим вопросом должны заниматься ученые-профессионалы, а не люди в политических кабинетах, это абсолютная констатация. То, что экологическая повестка в центре внимания – это, без сомнения, результат работы экологических экспертов, и именно так и должно быть в дальнейшем», - заключил Косачев.
Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе своего выступления на онлайн-форуме Reuters Next заявила, что мировому сообществу необходимо выделить до $10 трлн для мер по смягчению последствий кризиса, вызванного изменениями климата.
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