МВФ: Для борьбы с изменением климата понадобится до $10 трлн
Мировому сообществу необходимо выделить до $10 трлн для мер по смягчению последствий кризиса, вызванного изменениями климата. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе своего выступления на онлайн-форуме Reuters Next.
«Нам нужны не миллиарды, а триллионы [долларов]. По нашим оценкам, от $6 трлн до $10 трлн на меры по смягчению последствий [кризиса] в этом десятилетии», — цитирует Георгиеву ТАСС.
Директор-распорядитель МВФ подчеркнула, что климат имеет макрокритическое значение для экономической стабильности, роста и занятости.
«И МВФ занимается этой темой потому, что она важна для наших членов», — добавила Георгиева.
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