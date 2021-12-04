МВФ: Для борьбы с изменением климата понадобится до $10 трлн

«Нам нужны не миллиарды, а триллионы [долларов]. По нашим оценкам, от $6 трлн до $10 трлн на меры по смягчению последствий [кризиса] в этом десятилетии», — цитирует Георгиеву ТАСС.

Директор-распорядитель МВФ подчеркнула, что климат имеет макрокритическое значение для экономической стабильности, роста и занятости.

«И МВФ занимается этой темой потому, что она важна для наших членов», — добавила Георгиева.

