Косачев допустил улучшение отношений России с Украиной после смены власти в Киеве
Нормализация отношений между Россией и Украиной возможна после смены власти в Киеве, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Об этом политик заявил в интервью для «Аргументов и фактов».
«Я не ожидаю ничего хорошего от нынешних властей Украины. Они находятся в плену собственных предыдущих действий, идеологических установок. Свободы маневра у них нет. Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине. Надеюсь, на этот раз она произойдет конституционным путем», — подчеркнул Косачев.
Как отметил вице-спикер Совфеда, Киев следует принуждать к исполнению обязательств, заложенных в минских соглашениях, сообщает Ura.ru. Косачев указал, что договоренности утратили силу в том виде, в котором были прописаны изначально, пишет РИА ФАН. Однако все еще актуален принцип о том, что конфликт «должен быть разрешен политическим путем через диалог властей с собственным населением».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 217 / сут.
Умерли
391 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 443 / сут.
- США и Евросоюз потребовали от Китая выплачивать репарации за загрязнение атмосферы
- Сеть «Вкусно — и точка» запустит доставку с 29 ноября
- Косачев допустил улучшение отношений России с Украиной после смены власти в Киеве
- «Укрэнерго» сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине
- СМИ: Запад истощил запасы оружия из-за его поставок на Украину
- Глава Пентагона: США предоставили Украине более $20 млрд помощи
- Число погибших при пожаре на цветочном складе в Москве увеличилось до семи
- В Евросоюзе поддержали строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России
- Володин: Зеленский должен предстать перед трибуналом
- СМИ: Япония направит $91 млн не поддержавшим антироссийскую резолюцию странам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru