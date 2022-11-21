Косачев допустил улучшение отношений России с Украиной после смены власти в Киеве

«Я не ожидаю ничего хорошего от нынешних властей Украины. Они находятся в плену собственных предыдущих действий, идеологических установок. Свободы маневра у них нет. Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине. Надеюсь, на этот раз она произойдет конституционным путем», — подчеркнул Косачев.

Как отметил вице-спикер Совфеда, Киев следует принуждать к исполнению обязательств, заложенных в минских соглашениях, сообщает Ura.ru. Косачев указал, что договоренности утратили силу в том виде, в котором были прописаны изначально, пишет РИА ФАН. Однако все еще актуален принцип о том, что конфликт «должен быть разрешен политическим путем через диалог властей с собственным населением».

