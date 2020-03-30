Косачев: Антироссийские призывы маргиналов в Европарламенте уйдут в песок
Глава комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН призвал не обращать внимания на заявления о российской дезинформационной кампании в отношении мер ЕС против коронавируса.
Три депутата Европарламента от ФРГ призвали руководство ЕС начать расследование в отношении России и Китая, которые, по их данным, ведут дезинформационную кампании о коронавирусе. Они заявили, что Москва и Пекин пытаются «подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам».
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН призвал не обращать внимания на эти призывы.
«Речь идет о позиции трех отдельно взятых депутатов Европарламента. Европарламент гораздо больше, гораздо шире. К его позиции много вопросов, но реагировать на инициативу трех депутатов – это подыгрывать им. Они рассчитывают на то, что мы будем как-то реагировать. Не надо этого делать. Это три маргинальных депутата. Они высказались, мы услышали, а дальше, надеюсь, их инициатива уйдет в песок», - пояснил сенатор.
Ранее НСН рассказала, что России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом в течение прошлых недель. Об этом заявил Владимир Путин. По словам главы государства, этого удалось достичь благодаря обоснованным и профессиональным действиям. При этом российский лидер подчеркнул, что этот запас по времени “нам надо полностью и результативно использовать”.
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