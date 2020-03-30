Косачев: Антироссийские призывы маргиналов в Европарламенте уйдут в песок

Три депутата Европарламента от ФРГ призвали руководство ЕС начать расследование в отношении России и Китая, которые, по их данным, ведут дезинформационную кампании о коронавирусе. Они заявили, что Москва и Пекин пытаются «подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН призвал не обращать внимания на эти призывы.