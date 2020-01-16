Европарламент и Путин разошлись в поисках разжигателя Второй мировой войны
Европейские депутаты сочли недопустимым уравнивать коммунизм и фашизм. В отделе современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН пояснили НСН, что стало камнем преткновения сторон.
Депутаты Европарламента обвинили президента России Владимира Путина в том, что он неправильно трактует пакт Молотова — Риббентропа, оправдывая его подписание. Лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер считает, что именно пакт привел к началу Второй мировой войны.
Документ евродепутаы называет «соглашением между двумя дьяволами, двумя чудовищными диктаторами».
«Для миллионов европейских граждан пакт Гитлера — Сталина [Молотова — Риббентропа] ознаменовал начало десятилетий угнетения и страданий», — подчеркнул Вебер.
Экс-глава МИД Латвии Сандра Калниете назвала Сталина союзником Гитлера и заявила, что СССР должен нести ответственность за начало Второй мировой войны также, как и Германия.
Напомним, что Владимир Путин ранее заявлял, что войну спровоцировал не пакт, а так называемый Мюнхенский сговор 1938 года между Адольфом Гитлером и представителями Великобритании, Франции и Италии. Документ, подписанный между Молотовым и Риббентропом, по словам Путина, стал последним в череде документов о ненападении.
Напомним, ранее вице-спикер польского парламента Малгожата Кидава-Блоньска заявила о необходимости ввести запрет для России на законодательном уровне трактовать историю «со своей точки зрения».
Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН предсказывал, что Польша попытается вывести обсуждение запрета на «российскую пропаганду» на уровень Европарламента.
«На своей территории одна страна другой может запретить что угодно. Например, у Польши есть закон о запрете пропаганды тоталитарных идеологий, под которыми понимается коммунистическая и нацистская. Поэтому в своей стране польские власти могут принимать что угодно, в том числе и соответствующие трактовки. Но Польша, скорее всего, обратится в Европарламент. В частности, речь будет идти о начале Второй мировой войны, об ответственности за ее развязывание, а не ее итоги. Там это найдет понимание, потому что Европарламент уже дважды принимал резолюции, приравнивающие коммунизм к фашизму», - отметил Вадим Волобуев.
Напомним, в ходе большой пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что его задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти». Президент РФ подчеркнул недопустимость попыток уравнять нацистскую Германию и СССР, Гитлера и Сталина.
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