Европарламент и Путин разошлись в поисках разжигателя Второй мировой войны

Депутаты Европарламента обвинили президента России Владимира Путина в том, что он неправильно трактует пакт Молотова — Риббентропа, оправдывая его подписание. Лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер считает, что именно пакт привел к началу Второй мировой войны.

Документ евродепутаы называет «соглашением между двумя дьяволами, двумя чудовищными диктаторами».

«Для миллионов европейских граждан пакт Гитлера — Сталина [Молотова — Риббентропа] ознаменовал начало десятилетий угнетения и страданий», — подчеркнул Вебер.

Экс-глава МИД Латвии Сандра Калниете назвала Сталина союзником Гитлера и заявила, что СССР должен нести ответственность за начало Второй мировой войны также, как и Германия.

Напомним, что Владимир Путин ранее заявлял, что войну спровоцировал не пакт, а так называемый Мюнхенский сговор 1938 года между Адольфом Гитлером и представителями Великобритании, Франции и Италии. Документ, подписанный между Молотовым и Риббентропом, по словам Путина, стал последним в череде документов о ненападении.