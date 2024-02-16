Макрон и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева
Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Трансляция велась в аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.
Церемония подписания прошла в Париже. По словам Макрона, договоренность свидетельствует о решимости Франции поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
По информации издания Le Monde, соглашение касается поставок Киеву современного военного оборудования, обучения солдат и укрепления военно-промышленного комплекса Украины. Также предусмотрено создание совместного производства оружия.
В январе Франция и Украина объявили о создании «артиллерийской коалиции». Париж намерен расширить производство САУ Caesar для Киева, отмечает «Радиоточка НСН».
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