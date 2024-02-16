Макрон и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева

Церемония подписания прошла в Париже. По словам Макрона, договоренность свидетельствует о решимости Франции поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

По информации издания Le Monde, соглашение касается поставок Киеву современного военного оборудования, обучения солдат и укрепления военно-промышленного комплекса Украины. Также предусмотрено создание совместного производства оружия.

В январе Франция и Украина объявили о создании «артиллерийской коалиции». Париж намерен расширить производство САУ Caesar для Киева, отмечает «Радиоточка НСН».

