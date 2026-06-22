Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке и уходе с поста лидера Лейбористской партии. Он отметил, что уже обсудил этот вопрос с королем Карлом III и продолжит занимать пост главы правительства до избрания нового премьера. Прием заявок от кандидатов на пост главы партии будет проходить с 9 до 16 июля этого года. Ананьева отметила, что потенциальным кандидатом на пост премьер-министра теперь может стать Энди Бернхэм.

«Нужно иметь в виду расклад в Лейбористкой партии. Посмотрим, кто решит выставить кандидатуры. Самый очевидный кандидат – Энди Бернхэм. Он для этого и оставил пост мэра Манчестера, выиграл дополнительные выборы, став депутатом. Только депутат может стать лидером партии и премьер-министром. Сейчас он будет выставлять свою кандидатуру. Стармер сказал, что выставлять свою кандидатуру не будет. Других таких заявлений пока не было. Посмотрим, что дальше. Каждый претендент должен набрать подписи 20% депутатов от Лейбористкой партии – это 81 человек. Хотя официальной информации пока нет, с СМИ ходили разговоры, что Бернхэм уже набрал порядка 200 человек в списке желающих его поддержать. Посмотрим, бросит ли кто-то еще шапку в круг. Может быть и нет. Но ни один из британских политиков не изменит что-то в отношении диалога с Россией», - сказала она.