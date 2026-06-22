«Король севера»: Кто заменит Стармера на посту премьера Великобритании
В Великобритании нет политика, который стремился бы что-то изменить в отношении диалога с Россией на посту премьер-министра, сказала НСН Елена Ананьева.
Если Энди Бернхэм, который до недавнего времени занимал пост мэра Манчестера, получит пост премьер-министра Великобритании без борьбы, он вряд ли решится на проведение досрочных парламентских выборов,
заявила в беседе с НСН руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке и уходе с поста лидера Лейбористской партии. Он отметил, что уже обсудил этот вопрос с королем Карлом III и продолжит занимать пост главы правительства до избрания нового премьера. Прием заявок от кандидатов на пост главы партии будет проходить с 9 до 16 июля этого года. Ананьева отметила, что потенциальным кандидатом на пост премьер-министра теперь может стать Энди Бернхэм.
«Нужно иметь в виду расклад в Лейбористкой партии. Посмотрим, кто решит выставить кандидатуры. Самый очевидный кандидат – Энди Бернхэм. Он для этого и оставил пост мэра Манчестера, выиграл дополнительные выборы, став депутатом. Только депутат может стать лидером партии и премьер-министром. Сейчас он будет выставлять свою кандидатуру. Стармер сказал, что выставлять свою кандидатуру не будет. Других таких заявлений пока не было. Посмотрим, что дальше. Каждый претендент должен набрать подписи 20% депутатов от Лейбористкой партии – это 81 человек. Хотя официальной информации пока нет, с СМИ ходили разговоры, что Бернхэм уже набрал порядка 200 человек в списке желающих его поддержать. Посмотрим, бросит ли кто-то еще шапку в круг. Может быть и нет. Но ни один из британских политиков не изменит что-то в отношении диалога с Россией», - сказала она.
Собеседница НСН не исключила, что Бернхэм получит пост без борьбы.
«Бернхэм может остаться единственным кандидатом на пост. Загвоздка в том, что, если политический деятель не проходит горнило предвыборной борьбы, за него не голосуют члены партии, тем более за него не голосуют избиратели. То есть, у него нет мандата ни членов партии, ни избирателей. В таких случаях раньше было принято объявлять досрочные всеобщие парламентские выборы. Но Гордон Браун испугался и не стал проводить досрочные выборы, потому что не был уверен в победе Лейбористкой партии. Риши Сунак не стал этого делать, когда стал лидером партии и премьер-министром. Да, он объявил досрочные выборы, но не для того чтобы подтвердить свой мандат. лидером он стал в конце 2022 года. Тогда экономическая конъюнктура стала получше, и он думал, что консервативная партия сможет выиграть эти выборы. Но не получилось. Не думаю, что Бернхэм сейчас решится на досрочные выборы, слишком уж низкий рейтинг у Лейбористкой партии», - отметила Ананьева.
По ее словам, ситуация может разрешится к сентябрю.
«С 9 июля начинается предвыборная кампания. Стармер будет и.о. премьер-министра и лидером партии до сентября. В сентябре будет конференция Лейбористкой партии. Очевидно, там будет решаться этот вопрос, а летом будет проходить кампания. Но график устанавливает Национальный исполнительный комитет», - уточнила она.
Бернхэм занимал пост мэра Манчестера с 2017 по июнь 2026 год. Он получил ироничное прозвище «Король Севера», поскольку во время пандемии вступил в открытый конфликт с правительством Бориса Джонсона из-за объема финансовой поддержки северных регионов Англии.
В мае 2026 года лейбористы потеряли более половины депутатских мест в региональных и муниципальных советах. Падение рейтингов партии и Кира Стармера связывают с провалом миграционной политики, ростом цен и скандалом из-за Питера Мандельсона, которого британский премьер назначил на пост посла в США несмотря на его связи с финансистом Джеффри Эпштейном. Отставка Стармера означает, что в Великобритании будет назначен седьмой премьер-министр за последние 10 лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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