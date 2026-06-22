«На четверку!»: Россиянам назвали дату открытия основного грибного сезона
Михаил Вишневский раскрыл НСН, что на грибной сезон благоприятно влияют перепады погоды.
Судя по погоде в зимний период и по тому, какая она стоит в последние месяцы, летне-осенний грибной сезон должен быть на твердую четверку. Об этом НСН рассказал член Союза грибников, миколог Михаил Вишневский.
Леса под Санкт-Петербургом усыпало грибами и земляникой, передает Telegram-канал «Питер Live» и публикует кадры от грибников с полными корзинами лисичек. Вишневский раскрыл, каким ожидается грибной урожай этим летом.
«Пока сложно прогнозировать, потому что был достаточно щедрый грибной год на первую грибную волну, то есть, весеннюю. Сейчас уже июль на носу, и по идее должен быть грибной перерыв. Классическая основная летняя грибная волна должна начаться примерно через месяц. А сейчас у нас идут так называемые пионеры, то есть те грибы, для которых характерно именно раннее плодоношение. Это такие первые выскочки, настоящие летне-осенние грибы еще не появились. Однако, с учетом того, какой снежной была зима, и какая стоит сейчас погода, а она отвратительная, это для грибов хорошо. Чем сильнее перепады погоды, тем сильнее это стимулирует грибницы. Я думаю, с конца июля может стартовать хорошая основная летне-осенняя волна. И потенциально год обещает быть по пятибалльной шкале на твердую четверку», - рассказал он.
Ранее ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков заявил НСН, что выдавать пропуска на сбор краснокнижных грибов любителям «тихой охоты» абсурдно, однако есть ряд ситуаций, когда сбор, а то и ликвидация таких видов необходимы.
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