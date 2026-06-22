«На четверку!»: Россиянам назвали дату открытия основного грибного сезона

Михаил Вишневский раскрыл НСН, что на грибной сезон благоприятно влияют перепады погоды.

Судя по погоде в зимний период и по тому, какая она стоит в последние месяцы, летне-осенний грибной сезон должен быть на твердую четверку. Об этом НСН рассказал член Союза грибников, миколог Михаил Вишневский.

Леса под Санкт-Петербургом усыпало грибами и земляникой, передает Telegram-канал «Питер Live» и публикует кадры от грибников с полными корзинами лисичек. Вишневский раскрыл, каким ожидается грибной урожай этим летом.

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«Пока сложно прогнозировать, потому что был достаточно щедрый грибной год на первую грибную волну, то есть, весеннюю. Сейчас уже июль на носу, и по идее должен быть грибной перерыв. Классическая основная летняя грибная волна должна начаться примерно через месяц. А сейчас у нас идут так называемые пионеры, то есть те грибы, для которых характерно именно раннее плодоношение. Это такие первые выскочки, настоящие летне-осенние грибы еще не появились. Однако, с учетом того, какой снежной была зима, и какая стоит сейчас погода, а она отвратительная, это для грибов хорошо. Чем сильнее перепады погоды, тем сильнее это стимулирует грибницы. Я думаю, с конца июля может стартовать хорошая основная летне-осенняя волна. И потенциально год обещает быть по пятибалльной шкале на твердую четверку», - рассказал он.

Ранее ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков заявил НСН, что выдавать пропуска на сбор краснокнижных грибов любителям «тихой охоты» абсурдно, однако есть ряд ситуаций, когда сбор, а то и ликвидация таких видов необходимы.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Грибы

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