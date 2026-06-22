Дроны ВСУ атаковали Центр космической связи «Дубна»
22 июня 202617:34
Алексей Филимонов
Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на ГП «Космическая связь» сообщает ТАСС.
Отмечается, что в результате атаки функционирование телевизионного вещания и связи нарушено не было.
«Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал», - говорится в сообщении.
Ранее массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся транспортный цех Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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