Дроны ВСУ атаковали Центр космической связи «Дубна»

Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на ГП «Космическая связь» сообщает ТАСС.

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Отмечается, что в результате атаки функционирование телевизионного вещания и связи нарушено не было.

«Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал», - говорится в сообщении.

Ранее массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся транспортный цех Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Московская ОбластьВСУБеспилотники

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