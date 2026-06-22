Лавров встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Эспиносой

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Эспиноса представила Лаврову свою предвыборную программу. Российский министр, в свою очередь, разъяснил ей требования, которые Москва предъявляет «к претендентам на высший ооновский пост».

«С обеих сторон подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах», - говорится в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что предстоящая смена генсека создаёт предпосылки для наведения порядка в ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

