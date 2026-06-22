Лавров встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Эспиносой
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Марией Фернандой Эспиносой. Об этом со ссылкой на российское министерство сообщает RT.
Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Эспиноса представила Лаврову свою предвыборную программу. Российский министр, в свою очередь, разъяснил ей требования, которые Москва предъявляет «к претендентам на высший ооновский пост».
«С обеих сторон подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах», - говорится в сообщении.
Ранее Лавров заявил, что предстоящая смена генсека создаёт предпосылки для наведения порядка в ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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