Лавров встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Эспиносой

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Марией Фернандой Эспиносой. Об этом со ссылкой на российское министерство сообщает RT.

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Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Эспиноса представила Лаврову свою предвыборную программу. Российский министр, в свою очередь, разъяснил ей требования, которые Москва предъявляет «к претендентам на высший ооновский пост».

«С обеих сторон подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах», - говорится в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что предстоящая смена генсека создаёт предпосылки для наведения порядка в ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ООНМИД РФСергей Лавров

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