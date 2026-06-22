«Дело в том, что банки формально не накапливают средства. Они являются операторами чужих денег. Зюганов предлагает изъять средства со счетов предприятий, а это их оперативная деятельность. Если их изъять, заморозить, еще что-то с ними сделать, значит, вся экономика России встанет, предприятия останутся без денег. Это полнейший абсурд. Что касается изъятия средств у граждан, это возможно, мы уже несколько раз переживали этот процесс, но это сильно ударит по людям. Речь может идти в этой ситуации только об ограничении прибыли банков. Был период, когда банки брали на депозит по 20-30%. А на чем они зарабатывали эти деньги, чтобы дать эти проценты, потому что такой рентабельности не дает даже спекуляция? Гражданам деньги не отдадут. Я не думаю, что это будет социально правильно для внутренней политики, но это вполне возможно. Думаю, что эти заявления сильно ударят по имиджу КПРФ в преддверии выборов, Зюганов погорячился», — подытожил он.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков назвал заявление Зюганова провокацией. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

