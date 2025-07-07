Британцы на местных выборах дают сигнал о недовольстве правительством, если большинство парламентской фракции лейбористов выразит недоверие премьеру Великобритании Киру Стармеру, то ему придется распрощаться со своим местом, рассказала НСН руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники в правящей партии сообщил, что Стармеру грозит отставка в ближайшие месяцы из-за снижения популярности партии лейбористов и неудачи планов по урезанию пособий. Концом карьеры нынешнего премьера два высокопоставленных депутата-лейбориста станет провал лейбористов на выборах в Уэльсе, Шотландии и Лондоне весной 2026 года.

«Низкий рейтинг Стармера связан с очень тяжелым социально-экономическим положением в стране, большой дырой в бюджете. Последние демарши были вызваны тем, что нужно принимать бюджет, а в нем запланированы сокращения на социальные расходы. Это вызвало большое недовольство членов парламентской фракции лейбористов. Для того, чтобы предупредить бунт «заднескамеечников», то есть рядовых депутатов от лейбористской партии, правительство пошло на то, чтобы смягчить положение этого законопроекта. В результате пока была принята только первая его часть», - рассказала Ананьева.

Простые британцы также подают сигнал о недовольстве Стармером и его правительством, не видя перемен к лучшему.

«Как раз год исполняется с тех пор, как правительство Стармера пришло к власти, а улучшений нет. Британцы не считают, что он справляется с управлением страной. От него не ждали ничего прорывного, хотя он обещал изменения, но очень уж надоело правление консерваторов за 14 лет и хотелось перемен. Но в результате получается, что перемен-то и нет. Поэтому 63% респондентов по результатам опросов считают работу правительства провальной, а рейтинги самого Стармера с самого начала были низкими. Сейчас поддержка лейбористов и ее лидера находится на уровне консерваторов при последних месяцах Бориса Джонсона и Риши Сунака. Все в этом отношении выглядит беспросветно», - отметила руководитель Центра британских исследований.

На прошедших местных выборах лейбористы проигрывают, на этом фоне лейбористы могут поменять лидера. Однако ситуация от этого не изменится, считает Ананьева.

«В мае проводились местные выборы в регионе Англия, в следующем году они будут проводиться в других регионах. Но лейбористская партия и так их проиграла в этом году. На местных выборах избиратели показывают правительству фигу в кармане. То есть они могут выразить своим голосованием неудовольствие, но к каким-то серьезным мерам это не приводит. Однако все равно это сигнал. Сменить лидера можно, если большинство парламентской фракции выразят лидеру партии недоверие. Сама партия останется у власти и от смены главы ничего не изменится. И, собственно, отдавать предпочтение некому. Ведь так и было с консерваторами, которые правили четырнадцать лет с 2010 года. До настоящих парламентских выборов очень далеко – они состоятся в 2029-ом году. Вряд ли лейбористская партия согласится проводить досрочные выборы, у нее большинство в парламенте», - заключила она.

Согласно исследованию Electoral Calculus и Find Out Now, лишь 8% заявили, что Великобритания находится на правильном пути. 55% сказали, что путь неправильный.