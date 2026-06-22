Депутаты предложили ввести месячные абонементы на платную парковку

Парламентарии указали, что месячные парковочные абонементы доступны автомобилистам в Москве и Санкт-Петербурге. По их мнению, данную практику следует закрепить на федеральном уровне.

Согласно инициативе, абонемент может действовать в пределах города, одной или нескольких парковочных зон. Его стоимость и территорию действия могут определять местные власти с учётом транспортной ситуации и уровня спроса.

Отмечается, что введение месячных абонементов на платную парковку позволит снизить количество штрафов, связанных с несвоевременной или технически неуспешной оплатой, а также уменьшить число жалоб и судебных споров. Кроме того, это обеспечит более стабильное поступление платы за пользование парковками и сделает данные сервисы более удобными для автомобилистов.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил «Радиоточке НСН», что следует позволить водителям оплачивать парковку в течение пяти дней по примеру оплаты проезда по платной дороге.

