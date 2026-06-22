Депутаты предложили ввести месячные абонементы на платную парковку
Депутаты Госдумы предложили ввести по всей России месячные абонементы на платную парковку. Как пишет РИА Новости, инициатива направлена главе Минтранса Андрею Никитину.
Парламентарии указали, что месячные парковочные абонементы доступны автомобилистам в Москве и Санкт-Петербурге. По их мнению, данную практику следует закрепить на федеральном уровне.
Согласно инициативе, абонемент может действовать в пределах города, одной или нескольких парковочных зон. Его стоимость и территорию действия могут определять местные власти с учётом транспортной ситуации и уровня спроса.
Отмечается, что введение месячных абонементов на платную парковку позволит снизить количество штрафов, связанных с несвоевременной или технически неуспешной оплатой, а также уменьшить число жалоб и судебных споров. Кроме того, это обеспечит более стабильное поступление платы за пользование парковками и сделает данные сервисы более удобными для автомобилистов.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил «Радиоточке НСН», что следует позволить водителям оплачивать парковку в течение пяти дней по примеру оплаты проезда по платной дороге.
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