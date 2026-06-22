Дмитриев назвал отставку Стармера важным сигналом для разжигателей войны в ЕС
Отставка британского премьера Кира Стармера является важным сигналом и для других разжигателей войны в Европе. Как пишет RT, об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он отметил, что более года призывал Кирмера покинуть свой пост.
«Фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике», - написал Дмитриев в своём Telegram-канале.
Ранее политолог Борис Межуев заявил, что перемен в отношении Лондона к Москве после ухода Стармера ждать не стоит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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