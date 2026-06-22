Дмитриев назвал отставку Стармера важным сигналом для разжигателей войны в ЕС

Отставка британского премьера Кира Стармера является важным сигналом и для других разжигателей войны в Европе. Как пишет RT, об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Он отметил, что более года призывал Кирмера покинуть свой пост.

«Фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике», - написал Дмитриев в своём Telegram-канале.

Ранее политолог Борис Межуев заявил, что перемен в отношении Лондона к Москве после ухода Стармера ждать не стоит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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