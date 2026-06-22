Суд арестовал на два месяца напавшего на людей в ТЦ в Краснодаре

Отмечается, что 19-летнему обвиняемому вменяется убийство и покушение на убийство двух и более лиц.

Сам Артюшин заявил, что раскаивается в совершенном преступлении. Свои действия молодой человек объяснил шаткой психикой и увлечением историями других преступников.

Трагедия в ТЦ «Вест Молл» произошла 20 июня. Находясь в здании Артюшин без каких-либо причин напал на посетителей. Погибла 41-летняя женщина, ещё несколько человек получили ножевые ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

