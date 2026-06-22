Суд арестовал на два месяца напавшего на людей в ТЦ в Краснодаре
Суд до 20 августа отправил в СИЗО Григория Артюшина, напавшего с ножом на посетителей ТЦ «Вест Молл» в Краснодаре. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что 19-летнему обвиняемому вменяется убийство и покушение на убийство двух и более лиц.
Сам Артюшин заявил, что раскаивается в совершенном преступлении. Свои действия молодой человек объяснил шаткой психикой и увлечением историями других преступников.
Трагедия в ТЦ «Вест Молл» произошла 20 июня. Находясь в здании Артюшин без каких-либо причин напал на посетителей. Погибла 41-летняя женщина, ещё несколько человек получили ножевые ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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