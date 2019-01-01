Эксперт: Конфликт Москвы и Сеула затихнет без извинений
Специалист по Корее объяснил в эфире НСН, почему Москве и Сеулу невыгодно враждовать друг с другом.
После инцидента в небе Японского моря, когда южнокорейские истребители перехватили российские бомбардировщики, Сеул потребовал от Москвы официальных извинений. Вскоре в некоторых южнокорейских СМИ сообщили, что российские власти якобы уже извинились. Однако в посольстве РФ в Сеуле заявили, что слышат об этом впервые.
Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН выразил надежду, что про конфликт двух стран забудут, так как это невыгодно обоим государствам.
«Лично я надеюсь, что про него (инцидент) скоро все забудут. Ни Москва, ни Сеул не заинтересованы в усилении раздражителей в двухсторонних отношениях. У нас вполне конструктивные, плодотворные отношения, и обе стороны заинтересованы в их продолжении. Тут вопрос действительно спорный: они действительно ввели в одностороннем порядке зону опознавания, и международными нормами полетов эта зона не предусмотрена. Тут не было какого-то преднамеренного желания нарушить территориальное пространство какой-то страны. Тут коллизия чисто юридическая», - сказал он.
Спорная ситуация между Москвой и Сеулом произошла из-за пролета российских стратегических бомбардировщиков в районе островов Такэсима, принадлежность которых оспаривают Южная Корея и Япония. Ранее Сеул установил в районе спорных территорий так называемую зону опознавания своей ПВО.
Во время полета российских Ту-95 по тревоге были подняты южнокорейские истребители, при этом сообщалось, что по бомбардировщикам якобы был открыт предупредительный огонь.
В Минобороны России факт обстрела опровергли, однако подчеркнули, что в подобной ситуации российские летчики могли предпринять ответные меры. Впоследствии и Москва, и Сеул, выразили друг другу протест. Позднее протест обеим странам заявили власти Японии.
Ранее российский военный летчик Геннадий Бакулин в эфире НСН рассказал, как бы его коллеги повели себя на месте южнокорейских пилотов.
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