Эксперт: Конфликт Москвы и Сеула затихнет без извинений

После инцидента в небе Японского моря, когда южнокорейские истребители перехватили российские бомбардировщики, Сеул потребовал от Москвы официальных извинений. Вскоре в некоторых южнокорейских СМИ сообщили, что российские власти якобы уже извинились. Однако в посольстве РФ в Сеуле заявили, что слышат об этом впервые.

Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН выразил надежду, что про конфликт двух стран забудут, так как это невыгодно обоим государствам.

«Лично я надеюсь, что про него (инцидент) скоро все забудут. Ни Москва, ни Сеул не заинтересованы в усилении раздражителей в двухсторонних отношениях. У нас вполне конструктивные, плодотворные отношения, и обе стороны заинтересованы в их продолжении. Тут вопрос действительно спорный: они действительно ввели в одностороннем порядке зону опознавания, и международными нормами полетов эта зона не предусмотрена. Тут не было какого-то преднамеренного желания нарушить территориальное пространство какой-то страны. Тут коллизия чисто юридическая», - сказал он.