«Сверхдержавы не боимся!» В РАН объяснили инцидент на границе Южной Кореи

Южная Корея открыла предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглось в ее воздушное пространство. Такую информацию опубликовал AP со ссылкой на анонимного представителя Министерства национальной обороны республики.

Инцидент произошел у восточного побережья 23 июля. На перехват были отправлены истребители, которые и открыли предупредительный огонь.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, обсуждая с НСН произошедшее, отметил, что сомневается во вторжении российских самолетов на корейскую территорию.

«Прежде, чем о чем-то заявлять, то нужно точно выяснить одну важную вещь. Речь идет именно о воздушном пространстве или же характерный, например, для китайских самолетов в так называемую зону ПВО. Или если верен последний вариант, то тогда претензии Сеула имеют несколько странный характер», - обозначил свое видение ситуации эксперт.

Константин Асмолов уточнил, что у Южной Кореи есть зона видимости ПВО, в которую периодически демонстративно залетают китайские самолеты. Южане в подобных случаях считают, что это их пространство и заявляют протест, хотя в этой ситуации они лишены смысла.

«Умолчим о некоторых деталях южнокорейской политики, которая очень сильно грешит популизмом. Так что можно назвать это частично спуском пара – частично – демонстрация гордости. Мол, смотрите, какие мы независимые, сверхдержавы не боимся», - заявил эксперт.