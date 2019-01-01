«Сверхдержавы не боимся!» В РАН объяснили инцидент на границе Южной Кореи
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН в эфире НСН пояснил, что стоит за обвинениями нарушения воздушного пространства Кореи.
Южная Корея открыла предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглось в ее воздушное пространство. Такую информацию опубликовал AP со ссылкой на анонимного представителя Министерства национальной обороны республики.
Инцидент произошел у восточного побережья 23 июля. На перехват были отправлены истребители, которые и открыли предупредительный огонь.
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, обсуждая с НСН произошедшее, отметил, что сомневается во вторжении российских самолетов на корейскую территорию.
«Прежде, чем о чем-то заявлять, то нужно точно выяснить одну важную вещь. Речь идет именно о воздушном пространстве или же характерный, например, для китайских самолетов в так называемую зону ПВО. Или если верен последний вариант, то тогда претензии Сеула имеют несколько странный характер», - обозначил свое видение ситуации эксперт.
Константин Асмолов уточнил, что у Южной Кореи есть зона видимости ПВО, в которую периодически демонстративно залетают китайские самолеты. Южане в подобных случаях считают, что это их пространство и заявляют протест, хотя в этой ситуации они лишены смысла.
«Умолчим о некоторых деталях южнокорейской политики, которая очень сильно грешит популизмом. Так что можно назвать это частично спуском пара – частично – демонстрация гордости. Мол, смотрите, какие мы независимые, сверхдержавы не боимся», - заявил эксперт.
И в подтверждении слов Асмолова пришла информация от Минобороны Южной Кореи, которое утверждает, что воздушное пространство страны во вторник также якобы нарушили китайские военные самолеты. Минобороны Южной Кореи собирается вызвать представителей посольств России и Китая, чтобы выразить протест.
Упреждая подобные шаги, российское Минобороны опровергло и сам факт нарушения воздушного пространства Южной Кореи, и открытый огонь.
«По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи. Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать», - заявили в российском ведомстве.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Минобороны: Российские пилоты могли ответить на провокацию южнокорейских ВВС
- В Госдуме выступили резко против сужения парковочных мест
- Стало известно, как могла выжить часть экипажа «Лошарика»
- Организатор концерта рассказал, почему Metallica решила перепеть Цоя
- Соловьев и Навальный устроили перепалку из-за вида на жительство Италии