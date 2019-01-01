«Наши поступили бы также». Военный летчик об инциденте на границе Южной Кореи

«Никакого «предупредительного огня» со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, – ответ не заставил бы себя ждать», - говорится в официальном заявлении Минобороны, опубликованном на сайте ведомства.

Заслуженный военный лётчик РФ, полковник Геннадий Бакулин, комментируя в эфире НСН произошедшее, пояснил, что ситуация с российскими самолетами – спорная.

«Воздушное пространство было нарушено над островами Такэсима, на которые претендуют Япония и Южная Корея. Могу сказать, что наши летчики, случись подобная ситуация над российскими территориями, действовали бы аналогично: есть соответствующие знаки, международная волна по радио. В крайнем случае открыли бы предупредительный огонь. Если самолеты продолжили движение, вынудили бы их совершить посадку. Сбивать бы ни в коем случае не стали», - заявил НСН Залуженный военный лётчик РФ, полковник Геннадий Бакулин.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в разговоре с НСН ранее уточнил, что у Южной Кореи есть зона видимости ПВО, в которую периодически демонстративно залетают китайские самолеты. Южане в подобных случаях считают, что это их пространство и заявляют протест, хотя в этой ситуации они лишены смысла.

Отметим, Сеул направил главе Совбеза России Николаю Патрушеву официальную жалобу в связи с инцидентом. Япония также выразила протест России и Южной Корее.

