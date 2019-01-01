«Наши поступили бы также». Военный летчик об инциденте на границе Южной Кореи
Полковник Геннадий Бакулин в эфире НСН дал свою оценку ситуации над Японским морем.
23 июля Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства республики. Инцидент произошел у восточного побережья страны. На перехват российских военных самолетов были отправлены истребители, которые якобы открыли предупредительный огонь.
При этом в Минобороне РФ уже ответили на претензии Сеула. В ведомстве опровергли заявление о том, что российские самолеты дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи, назвав действия южнокорейских истребителей в небе над Японским морем непрофессиональными. Кроме того, российские военные также прокомментировали информацию о том, что F-16 открыли огонь в сторону российских самолетов.
«Никакого «предупредительного огня» со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, – ответ не заставил бы себя ждать», - говорится в официальном заявлении Минобороны, опубликованном на сайте ведомства.
Заслуженный военный лётчик РФ, полковник Геннадий Бакулин, комментируя в эфире НСН произошедшее, пояснил, что ситуация с российскими самолетами – спорная.
«Воздушное пространство было нарушено над островами Такэсима, на которые претендуют Япония и Южная Корея. Могу сказать, что наши летчики, случись подобная ситуация над российскими территориями, действовали бы аналогично: есть соответствующие знаки, международная волна по радио. В крайнем случае открыли бы предупредительный огонь. Если самолеты продолжили движение, вынудили бы их совершить посадку. Сбивать бы ни в коем случае не стали», - заявил НСН Залуженный военный лётчик РФ, полковник Геннадий Бакулин.
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в разговоре с НСН ранее уточнил, что у Южной Кореи есть зона видимости ПВО, в которую периодически демонстративно залетают китайские самолеты. Южане в подобных случаях считают, что это их пространство и заявляют протест, хотя в этой ситуации они лишены смысла.
Отметим, Сеул направил главе Совбеза России Николаю Патрушеву официальную жалобу в связи с инцидентом. Япония также выразила протест России и Южной Корее.
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