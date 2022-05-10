Контроль воздуха. Политолог предположил размещение ВКС РФ в Белоруссии
БПЛ, ВКС помогут Белоруссии с помощью России укрепить армию, считает политолог Богдан Безпалько.
Белорусский президент может предложить Москве разместить на территории республики ВКС России, считает член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что специальная военная операция России в Украине многому научила белорусские власти, передаёт БелТА. Белорусский лидер добавил, что регулярно обсуждает соответствующие вопросы с руководством Минобороны и уже дал поручения рассмотреть дальнейшее развитие белорусских войск с учётом российско-украинского конфликта.
«Возможно, в будущем наше сотрудничество в военной области еще больше укрепится, и на территории Белоруссии будут размещаться подразделения Военно-космических сил России, потому что пилотируемая авиация тоже имеет очень большое значение. Тот, кто контролирует воздух, тот контролирует поле боя», - подчеркнул собеседник НСН.
По его мнению, Лукашенко также захотел укрепить армию беспилотниками.
«Если говорить чисто о военной составляющей, Специальная военная операция показала очень большое значение беспилотной летательной авиации, высокоточного оружия, ракетного оружия. Думаю Лукашенко наверняка будет обращаться с просьбой к руководству России о возможности предоставить Белоруссии какое-то ракетное вооружение или же о возможности разместить его на своей территории на случай отражения агрессии, например, со стороны стран НАТО, Польши, стран Балтии или же со стороны Украины», - полагает эксперт.
Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал опасения президента Белоруссии о росте числа западных военных формирований на границе с Республикой и прокомментировал намеки Лукашенко на ядерный потенциал России.
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