Лукашенко назвал спецоперацию на Украине «затянувшейся»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская спецоперация на Украине «затянулась». Об этом сообщает Associated Press.

При этом он подчеркнул, что недостаточно ознакомлен с ходом действий России на Украине, чтобы говорить, что все идет «по плану».

Лукашенко считает, что Путин на хочет войны с НАТО

Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Александр Лукашенко хочет, чтобы Белоруссия участвовала в российско-украинских переговорах, чтобы показать свою значимость и внутри страны, и на мировой арене, но его инициативу уже перехватил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПрезидентУкраинаБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
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