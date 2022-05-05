Лукашенко назвал спецоперацию на Украине «затянувшейся»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская спецоперация на Украине «затянулась». Об этом сообщает Associated Press.
При этом он подчеркнул, что недостаточно ознакомлен с ходом действий России на Украине, чтобы говорить, что все идет «по плану».
Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Александр Лукашенко хочет, чтобы Белоруссия участвовала в российско-украинских переговорах, чтобы показать свою значимость и внутри страны, и на мировой арене, но его инициативу уже перехватил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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