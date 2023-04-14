Орбан назвал Украину «экономически несуществующей» страной

Украина несостоятельна в финансово-экономическом плане, и конфликт на территории страны закончится, как только США и Евросоюз прекратят оказывать поддержку Киеву. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

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«Украина - экономически несуществующая страна, и вопрос заключается в том, сохраним ли мы Украину», — отметил политик.

Орбан указал, что венгерские налогоплательщики поддерживают Киев через общий европейский бюджет. За счет помощи США и ЕС украинцам выплачивают пенсии и зарплаты, на эти средства действует система здравоохранения и осуществляется управление государством. Премьер Венгрии считает, что такая ситуация не может сохраняться долго.

Ранее Орбан заявил, что затягивание украинского конфликта ведет к Третьей мировой войне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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