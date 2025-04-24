Мужчина убил женщину из-за шума на детской площадке в Подмосковье
В ходе конфликта на детской площадке в городском округе Подольск мужчина выстрелил в женщину из оружия, она скончалась, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По данным правоохранителей, мужчина был недоволен шумным поведением компании людей на детской площадке, в следствии чего он вышел к ним с предметом, похожим на оружие, и сделал замечание. Он также произвел предварительный выстрел вверх, однако завязалась потасовка, в ходе которой мужчина выстрелил еще раз и попал в женщину.
От полученного ранения она скончалась до приезда скорой помощи. Стрелявший также получил травмы во время драки и был госпитализирован под конвоем правоохранителей. Ему грозит 15 лет колонии по статье 105 УК РФ «Убийство».
Ранее мужчина с многочисленными ножевыми ранениями был найден в своей квартире на юго-западе столицы, их нанесла ему 15-летняя дочь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru