Минпромторг заявил о дефиците кадров в промышленности почти в 2 млн человек
Около 2 млн профессионалов не хватает в российской обрабатывающей промышленности, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Об этом он рассказал в интервью каналу «Россия 24».
«Мы оцениваем и это совпадает... с теми оценками, которые дает социальный блок правительства. Это где-то 1,9 млн человек дополнительной потребности в людях в обрабатывающей промышленности», - подчеркнул глава Минпромторга.
Как уточнил Алиханов, около 500-530 тысяч из них - люди с высшим образованием, почти 1,4 млн - с профессиональным, необходимым исходя из определенных национальными проектами технологического лидерства целей.
Ранее глава Минпромторга рассказал, что Россия не ждет «с распростертыми объятиями» иностранные компании, ушедшие из страны, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru