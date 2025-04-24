Минпромторг заявил о дефиците кадров в промышленности почти в 2 млн человек

Около 2 млн профессионалов не хватает в российской обрабатывающей промышленности, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Об этом он рассказал в интервью каналу «Россия 24».

«Мы оцениваем и это совпадает... с теми оценками, которые дает социальный блок правительства. Это где-то 1,9 млн человек дополнительной потребности в людях в обрабатывающей промышленности», - подчеркнул глава Минпромторга.

Как уточнил Алиханов, около 500-530 тысяч из них - люди с высшим образованием, почти 1,4 млн - с профессиональным, необходимым исходя из определенных национальными проектами технологического лидерства целей.

Ранее глава Минпромторга рассказал, что Россия не ждет «с распростертыми объятиями» иностранные компании, ушедшие из страны, напоминает RT.

